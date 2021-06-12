НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гудков сообщил о намерении временно уехать с Украины в Болгарию

Как подчёркивал экс-депутат, он покинул Россию не навсегда.

12 июня, 13:37
<p>Фото ТАСС / АР / Pavel Golovkin</p>

Фото ТАСС / АР / Pavel Golovkin

Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил о намерении уехать с Украины в Болгарию. Как долго продлится его отъезд из России, он пока не знает, но "надеется", что это временно.

"Я пока ещё в Киеве. Наверное, ещё буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну", — сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, 1 июня полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения. 6 июля Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.

Российской оппозиции грозит бедность и ревизия: Почему Гудков-младший сбежал из России

Российской оппозиции грозит бедность и ревизия: Почему Гудков-младший сбежал из России

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд в Москве оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова за участие в несогласованной акции

7 июня, 13:12

На Украине призвали создать собственные ракеты, способные достать до Урала

сегодня в 12:37

Байден проведёт отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве

сегодня в 12:47

"Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в парке 300-летия в Петербурге

сегодня в 14:27

В небе над Техасом сняли таинственный объект

сегодня в 14:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1