Гудков сообщил о намерении временно уехать с Украины в Болгарию
Как подчёркивал экс-депутат, он покинул Россию не навсегда.
Фото ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков заявил о намерении уехать с Украины в Болгарию. Как долго продлится его отъезд из России, он пока не знает, но "надеется", что это временно.
"Я пока ещё в Киеве. Наверное, ещё буду какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну", — сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, 1 июня полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения. 6 июля Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.
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