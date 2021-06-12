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Трое детей и трое взрослых пострадали в жёстком ДТП под Тюменью

По предварительной версии, виновник аварии на иномарке выбил легковушку на обочину и врезался в другую машину.

12 июня, 13:32

Фото © ТАСС / Артеменков Александр

На трассе в Тюменской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии пострадало шесть человек, среди них трое детей. Об этом инциденте сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали сегодня в столкновении трёх автомобилей на 175-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень в Тюменском районе... Водитель автомобиля Renault Arkana не выдержал безопасную дистанцию, автомобиль въехал в заднюю часть Skoda. От удара Skoda отбросило на обочину, а Renault далее столкнулся со встречным автомобилем Daewoo Nexia", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водители были трезвы, а дети перевозились в автомобилях без нарушений. Движение на федеральной автодороге не ограничено. Причины произошедшего выясняются.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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