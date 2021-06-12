Семь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Белгородской области

Пассажирский автобус Neoplan опрокинулся на трассе в Белгородской области, семь человек пострадали. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло днём на 13-м километре автодороги Крапивенские Дворы — Шляхово — Кривцово. На закруглении проезжей части водитель 1980 года рождения не справился с управлением и выехал на обочину, где автобус опрокинулся в кювет. Всего в салоне находился 21 пассажир, семь из которых получили повреждения. Им оказали помощь на месте, угрозы для их жизни нет. Установлено, что на автобусе осуществлялись нерегулярные пассажирские перевозки.

На месте работают врачи и сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасный проезд. От МЧС привлекались 12 человек и четыре единицы техники.