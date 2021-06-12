В небе над Техасом сняли таинственный объект
Он медленно двигался по воздуху и не падал. Ролик уже стал вирусным в Интернете.
В небе над Техасом очевидцы засняли таинственный объект. Видео © Twitter / @UfologyW
В небе над городом Дентон, штат Техас, очевидец заснял необычный летающий объект. Он заметил загадочный аппарат, когда играл с детьми во дворе своего дома.
На записи видно, что нечто, похожее на скрепку, медленно движется по небу и при этом не снижается. Видеозапись уже стала вирусной в Сети. Пользователи соревнуются в догадках, что же всё-таки запечатлено на этом видео. Однако многие сходятся во мнении, что это не НЛО.
"Очень странно, но я бы не сказал, что это НЛО", — сказано в одном из комментариев.
Ранее жителей Ростова-на-Дону испугали яркие огни в небе, однако в итоге им было дано логическое объяснение. Версии были разные, начиная от крушения самолёта до неопознанного летающего объекта.
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