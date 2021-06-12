В небе над Техасом сняли таинственный объект

В небе над Техасом очевидцы засняли таинственный объект. Видео © Twitter / @UfologyW

В небе над городом Дентон, штат Техас, очевидец заснял необычный летающий объект. Он заметил загадочный аппарат, когда играл с детьми во дворе своего дома.

На записи видно, что нечто, похожее на скрепку, медленно движется по небу и при этом не снижается. Видеозапись уже стала вирусной в Сети. Пользователи соревнуются в догадках, что же всё-таки запечатлено на этом видео. Однако многие сходятся во мнении, что это не НЛО.

"Очень странно, но я бы не сказал, что это НЛО", — сказано в одном из комментариев.