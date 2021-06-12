Под Тюменью 13-летний подросток с пьяным дядей попытался уйти от полицейской погони и попал в ДТП

В Тюменской области 13-летний подросток, уходя на машине от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в бетонную плиту. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл сегодня в городе Тобольске. Сотрудники ГИБДД сразу обратили внимание на синий ВАЗ-2110, водитель которого, вместо того чтобы снизить скорость по требованию правоохранителей, наоборот, придал газу. В результате началась погоня, в ходе которой лихач не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в бетонную конструкцию.

"Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулём "Лады" находился 13-летний подросток, рядом с ним на переднем сиденье ехал 14-летний пассажир, а на заднем сиденье — 41-летний дядя несовершеннолетнего водителя, мужчина был пьян", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП все трое получили травмы лица. Несовершеннолетний водитель также травмировал палец. Теперь инспекторы выясняют, откуда и каким образом подросток достал автомобиль.