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Под Тюменью 13-летний подросток с пьяным дядей попытался уйти от полицейской погони и попал в ДТП

Вместе с ними в машине был ещё один несовершеннолетний. Все они отделались незначительными травмами.

12 июня, 14:43
<p>Фото © УГИБДД УМВД РФ по Тюменской области</p>

Фото © УГИБДД УМВД РФ по Тюменской области

В Тюменской области 13-летний подросток, уходя на машине от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в бетонную плиту. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону.

Инцидент произошёл сегодня в городе Тобольске. Сотрудники ГИБДД сразу обратили внимание на синий ВАЗ-2110, водитель которого, вместо того чтобы снизить скорость по требованию правоохранителей, наоборот, придал газу. В результате началась погоня, в ходе которой лихач не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в бетонную конструкцию.

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"Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулём "Лады" находился 13-летний подросток, рядом с ним на переднем сиденье ехал 14-летний пассажир, а на заднем сиденье — 41-летний дядя несовершеннолетнего водителя, мужчина был пьян", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП все трое получили травмы лица. Несовершеннолетний водитель также травмировал палец. Теперь инспекторы выясняют, откуда и каким образом подросток достал автомобиль.

Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане подросток без прав устроил страшное ДТП с тремя погибшими.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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