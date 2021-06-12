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Онищенко рассказал, как избежать новых ковидных ограничений

По его словам, спокойно работать и поднимать пострадавший от пандемии бизнес получится только после массовой вакцинации.

12 июня, 14:47

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Ограничительных мер, введённых в Москве из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, можно было бы избежать, если бы люди были ответственнее. Об этом заявил ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Врач-эпидемиолог призвал вакцинироваться тех, кто ещё этого не сделал, и навсегда забыть про коронавирус.

"Этого можно было избежать, если бы мы с вами ответственнее были, если бы мы привились, не надо было бы прерывать сейчас работу. <...> Я считаю, что то, что сделали, — с перебором, но, может быть, это и правильно, потому что ещё потянуть неделю — и ситуация разгорится", считает Геннадий Онищенко.

Он отметил, что спокойно работать и восстанавливать и без того пострадавший от пандемии бизнес получится только после массовой вакцинации. По мнению Онищенко, частично ситуацию может стабилизировать то, что многие москвичи в летние месяцы традиционно уезжают из города на дачи и в отпуск.

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Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице. Таким образом, в Москве выявили максимальное с конца прошлого года количество случаев коронавируса. В последний раз более шести с половиной тысяч случаев в столице выявляли 31 декабря. В связи с этим накануне мэр города Сергей Собянин призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не усугублять и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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