Мэрия Москвы оценила возможность возвращения к пропускам из-за ситуации с ковидом

Власти Москвы пока не планируют ужесточать штрафы за отсутствие у горожан и гостей столицы масок и перчаток в общественных местах. Не обсуждается также и введение пропускного режима по аналогии с тем, что был прошлой весной, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется", — сказала она.

Как отметили в столичном оперштабе по контролю за эпидемиологической ситуацией, принятые сегодня ограничительные меры как раз направлены на то, чтобы не допустить роста заболеваемости до того уровня, когда потребовалось бы введение спецпропусков.