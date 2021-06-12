Мэрия Москвы оценила возможность возвращения к пропускам из-за ситуации с ковидом
В последние дни в столице наблюдается резкий всплеск заболеваемости, а ежедневные показатели вернулись к прошлогодним значениям.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Власти Москвы пока не планируют ужесточать штрафы за отсутствие у горожан и гостей столицы масок и перчаток в общественных местах. Не обсуждается также и введение пропускного режима по аналогии с тем, что был прошлой весной, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется", — сказала она.
Как отметили в столичном оперштабе по контролю за эпидемиологической ситуацией, принятые сегодня ограничительные меры как раз направлены на то, чтобы не допустить роста заболеваемости до того уровня, когда потребовалось бы введение спецпропусков.
Напомним, эпидемиологическая ситуация в Москве в последние несколько дней резко ухудшилась. Уровень заболеваемости вырос, а показатели суточного прироста вернулись к уровню конца прошлого года, в связи с чем власти города объявили следующую неделю нерабочей. При этом заработная плата сотрудников сохранится. Также уже с завтрашнего дня в городе перестанут работать фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты, а предприятия общепита будут закрываться в 11 часов вечера. Вместе с тем в мэрии призвали работодателей отправить часть сотрудников на удалёнку.
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