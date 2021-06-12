Теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"

В решающем матче она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6; 6:2; 4:6. Добавим, что встреча продолжалась 1 час и 55 минут.

Тем не менее выход в финал турнира Большого шлема стал для нашей спортсменки лучшим достижением в карьере.