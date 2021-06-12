Теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"
Несмотря на поражение, для нашей спортсменки это стало лучшим достижением на турнире в Париже.
Фото © ТАСС / ZUMA / Aurelien Morissard
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос".
В решающем матче она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6; 6:2; 4:6. Добавим, что встреча продолжалась 1 час и 55 минут.
Тем не менее выход в финал турнира Большого шлема стал для нашей спортсменки лучшим достижением в карьере.
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