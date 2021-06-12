НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"

Несмотря на поражение, для нашей спортсменки это стало лучшим достижением на турнире в Париже.

12 июня, 15:23

Фото © ТАСС / ZUMA / Aurelien Morissard

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос".

В решающем матче она уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6; 6:2; 4:6. Добавим, что встреча продолжалась 1 час и 55 минут.

Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"

Анастасия Павлюченкова вышла в финал "Ролан Гаррос"

Тем не менее выход в финал турнира Большого шлема стал для нашей спортсменки лучшим достижением в карьере.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Швейцария и Уэльс сыграли первую ничью на Евро-2020

сегодня в 14:55

Король грунта повержен: Джокович в четырёхчасовом триллере обыграл Надаля и вышел в финал "Ролан Гаррос"

10 июня, 22:22

Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

сегодня в 09:05

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

сегодня в 15:57

Активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России

сегодня в 15:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1