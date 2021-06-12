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Участники смены "Орлёнка" пообщались с Героями России и приняли участие в фестивале красок

Также "орлята" посетили тематические площадки "Россия на ладони" и даже отправились в морской поход на шлюпках.

12 июня, 15:14
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vdcorlyonok" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vdcorlyonok</a></p>

Фото © VK / vdcorlyonok

Детский лагерь "Орлёнок" организовал для детей ряд развлекательно-патриотических мероприятий. Лагерное торжество началось с поздравления всех "орлят" директором ВДЦ Александром Джеусом. Он рассказал о ценностях комплекса и пожелал ребятам здоровья и благополучия.

"Ежегодно в "Орлёнок" приезжают свыше 22 000 детей из всех субъектов России. Здесь они не только узнают друг от друга о культуре, традициях, обычаях разных народов и регионов, но и осознают, насколько огромна наша страна, а главное — что она едина. Дорогие "орлята!" Мы — граждане целостного многонационального государства с тысячелетней историей. Так пусть наша энергия, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли. Желаю вам доброго здоровья, успехов и благополучия под необъятным синим небом России", — обратился к смене Джеус.

В течение дня все находящиеся в лагере дети могли принять участие в разнообразных мероприятиях. Например, во время фестиваля красок холи ребята, выстроившись в шеренгу, подбросили в небо порошковую краску под цвет отечественного триколора, а во время географической игры перемещались по карте в поисках городов, которым вернули их исконные названия.

Отдельно стоит упомянуть предоставленную лагерем возможность для детей пообщаться с Героями России — генерал-майором авиации Сергеем Борисюком и танкистом Юрием Яковлевым. "Орлята" послушали их рассказы об особенностях службы, а также смогли задать все интересующие их вопросы.

Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России

Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России

Ранее приветствие из тысяч свечей выложили на Каскадной лестнице в Железноводске в честь Дня России. Во флешмобе приняли участие сотни жителей города-курорта. Приходили целыми семьями с детьми.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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