Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России. Видео © LIFE

К празднованию Дня России присоединились и представители российских промышленных компаний "Норильский никель", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" ("Ростех") и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Они поздравили соотечественников с праздником и устроили в честь него флешмобы.

Так, сотрудники "Норникеля" вышли на улицы и раздали желающим российский триколор. А работники "Ростеха" прошли с государственными флагами около цехов по территории предприятия. Сотрудники АО "СУЭК-Кузбасс" в рамках праздничного флешмоба развернули российские триколоры на фоне чёрного золота.