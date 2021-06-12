Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России
Флешмобы и акции силами своих сотрудников и волонтёров устроили компании "Норникель" и ОДК
Фото © Кадр из видео
Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России. Видео © LIFE
К празднованию Дня России присоединились и представители российских промышленных компаний "Норильский никель", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" ("Ростех") и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК). Они поздравили соотечественников с праздником и устроили в честь него флешмобы.
Так, сотрудники "Норникеля" вышли на улицы и раздали желающим российский триколор. А работники "Ростеха" прошли с государственными флагами около цехов по территории предприятия. Сотрудники АО "СУЭК-Кузбасс" в рамках праздничного флешмоба развернули российские триколоры на фоне чёрного золота.
Ранее сотрудники "Росатома" собрали вместе с детьми триколор в честь Дня России. Работники разных предприятий по всей стране устроили различные акции и флешмобы в честь праздника.
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