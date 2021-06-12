С Днём России граждан РФ поздравил экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон. Свои тёплые слова он выложил в "Фейсбуке".

"Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник — День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация — наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнёр", — говорится в сообщении.