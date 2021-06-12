"Наш самый искренний друг": Додон трогательно поздравил россиян с праздником
Политик отметил, что Москву и Кишинёв связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и Церковь.
Фото © Стасевич Андрей
С Днём России граждан РФ поздравил экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон. Свои тёплые слова он выложил в "Фейсбуке".
"Сегодня Российская Федерация отмечает национальный праздник — День России. Трудно переоценить значение России для нашей страны. Российская Федерация — наш самый искренний друг и самый надёжный стратегический партнёр", — говорится в сообщении.
Додон напомнил, что Молдавию и Россию связывают столетия общей истории, совместной борьбы с иноземными захватчиками, общая вера и Церковь, многочисленные экономические, социальные, гуманитарные связи. Он также отметил, что русские солдаты проливали кровь за освобождение молдавской земли.
Ранее с праздником поздравили президента РФ Владимира Путина лично и россиян в целом президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Армении Никол Пашинян и Армен Саркисян, глава американской дипломатии Энтони Блинкен и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.
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