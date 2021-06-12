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В Москве увеличат число коек для пациентов с ковидом

Дополнительно начнут принимать больных с коронавирусом отдельные корпуса больниц имени Мухина и имени Спасокукоцкого.

12 июня, 15:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве занято 78% коек для заразившихся коронавирусом, власти уже принимают меры для увеличения количества мест для таких пациентов. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в Москве по плану развёрнуто около 14 тысяч коек для приёма больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развёрнуты в работающих временных госпиталях и редерах [временных корпусах], в отдельных корпусах больниц имени Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД", — сказала она.

Заммэра, которая в данный момент также возглавляет оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, добавила, что вскоре число мест увеличится, так как к работе с пациентами с ковидом полностью вернётся больница имени О.М. Филатова, а также будут перепрофилированы пять поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции.

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Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении ряда ограничительных мер в столице. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе. За сутки в столице выявлен 6701 случай коронавируса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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