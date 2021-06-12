В Париже во время "марша свободы" в политика бросили мукой

Во время "марша свободы" неизвестный бросил мукой в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Кадры с этим происшествием уже попали в "Твиттер".

До старта парижской акции Меланшон, стоявший во главе колонны, отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент в толпу, которая окружала политика, полетела мука. Причём зацепила она не только его, но и стоящих рядом представителей СМИ. Мужчину, который бросил муку, быстро скрутили и увели.