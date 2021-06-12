В Париже во время "марша свободы" в политика бросили мукой
Тот отвечал на вопросы журналистов, и в это время неизвестный произвёл бросок.
В Париже во время "марша свободы" в лидера левой партии бросили мукой. Видео © Twitter / @GilbertCollard
Во время "марша свободы" неизвестный бросил мукой в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Кадры с этим происшествием уже попали в "Твиттер".
До старта парижской акции Меланшон, стоявший во главе колонны, отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент в толпу, которая окружала политика, полетела мука. Причём зацепила она не только его, но и стоящих рядом представителей СМИ. Мужчину, который бросил муку, быстро скрутили и увели.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощёчину от мужчины во время визита в департамент Дром. В какой-то момент один из присутствующих после рукопожатия кинулся на главу республики. Нападавшего приговорили к четырём месяцам тюрьмы.
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