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В Париже во время "марша свободы" в политика бросили мукой

Тот отвечал на вопросы журналистов, и в это время неизвестный произвёл бросок.

12 июня, 15:44

В Париже во время "марша свободы" в лидера левой партии бросили мукой. Видео © Twitter / @GilbertCollard

Во время "марша свободы" неизвестный бросил мукой в лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Кадры с этим происшествием уже попали в "Твиттер".

До старта парижской акции Меланшон, стоявший во главе колонны, отвечал на вопросы журналистов. В какой-то момент в толпу, которая окружала политика, полетела мука. Причём зацепила она не только его, но и стоящих рядом представителей СМИ. Мужчину, который бросил муку, быстро скрутили и увели.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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