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Машина свадебного кортежа сбила двух девочек на пешеходном переходе в Челябинской области

Водитель в момент ДТП был трезв, в отношении него возбуждено уголовное дело и решается вопрос о мере пресечения.

12 июня, 15:29

Машина свадебного кортежа сбила двух девочек на пешеходном переходе в Челябинской области. Видео © VK / Троицк

Автомобиль свадебного кортежа сбил двух девочек 11 и 13 лет на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что подростки начинают переходить дорогу по зебре и в этот момент по дороге несётся внедорожник Cadillac Escalade, украшенный по-свадебному. При этом никаких помех у водителя не было, не увидеть ребят он не мог. Одна из девочек отлетела в сторону, а вот вторая оказалась под автомобилем. Прохожие сразу бросились к пострадавшим, которые получили перелом и различные травмы, но остались живы. Их госпитализировали.

В УМВД РФ по региону Лайфу сообщили, что авария случилась у дома № 25 по улице Гагарина. По предварительной информации, водитель был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Ранее Лайф сообщал, что Lamborghini блогера Макса Кинга сбил человека в Москве, но водитель всё отрицает. По словам мужчины, пешеход сам виноват в случившемся. При этом внешний вид иномарки расходится с объяснениями.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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