Машина свадебного кортежа сбила двух девочек на пешеходном переходе в Челябинской области. Видео © VK / Троицк

Автомобиль свадебного кортежа сбил двух девочек 11 и 13 лет на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что подростки начинают переходить дорогу по зебре и в этот момент по дороге несётся внедорожник Cadillac Escalade, украшенный по-свадебному. При этом никаких помех у водителя не было, не увидеть ребят он не мог. Одна из девочек отлетела в сторону, а вот вторая оказалась под автомобилем. Прохожие сразу бросились к пострадавшим, которые получили перелом и различные травмы, но остались живы. Их госпитализировали.

В УМВД РФ по региону Лайфу сообщили, что авария случилась у дома № 25 по улице Гагарина. По предварительной информации, водитель был трезв. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.