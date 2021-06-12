МВД показало видео с моментом задержания Альбины Хайрулиной, которая, как сообщалось, похитила двухлетнюю дочь своей знакомой из общежития в подмосковном Видном. Правоохранители обнаружили женщину в одной из квартир в городе Железнодорожном.

Пропавший ребёнок также был с ней и спал на полу, когда пришли полицейские. Похитительница спокойно отреагировала на приход правоохранителей. Она заявила, что девочку якобы бросили родители и она не смогла оставить её одну.