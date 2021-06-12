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"Родители её бросили — я забрала": Опубликовано видео с задержанием похитительницы двухлетней девочки в Подмосковье

Когда полицейские нагрянули в квартиру, пропавший ребёнок спал на полу на кухне. Женщина же заявила, что никакого похищения не было.

12 июня, 15:53

МВД показало видео с моментом задержания Альбины Хайрулиной, которая, как сообщалось, похитила двухлетнюю дочь своей знакомой из общежития в подмосковном Видном. Правоохранители обнаружили женщину в одной из квартир в городе Железнодорожном.

Пропавший ребёнок также был с ней и спал на полу, когда пришли полицейские. Похитительница спокойно отреагировала на приход правоохранителей. Она заявила, что девочку якобы бросили родители и она не смогла оставить её одну.

"Родители кинули её — я её забрала. Они уехали, меня попросили из их квартиры уйти. Я что её брошу одну?" — объяснила она.

В Подмосковье нашли пропавшую из общежития двухлетнюю девочку и её похитительницу

В Подмосковье нашли пропавшую из общежития двухлетнюю девочку и её похитительницу

Как сообщал Лайф, мать ребёнка обратилась к правоохранителям накануне вечером. По словам женщины, похитительница приходится ей знакомой, которая пообещала присмотреть за девочкой. Лайф публиковал видео с камер наблюдения, которые засекли женщину с ребёнком.

Похитительница девочки в Подмосковье бросила родных детей на мать и ушла к уличному музыканту

Похитительница девочки в Подмосковье бросила родных детей на мать и ушла к уличному музыканту

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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