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В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Это произошло, когда девушка давала интервью журналистам. Её адвокат пока не знает, что ей вменяют.

12 июня, 15:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/protrezvey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">protrezvey</a></p>

Фото © Instagram / protrezvey

В центре Москвы была задержана участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова её адвоката Дмитрия Захватова.

"Никульшину задержали в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили её в ОМВД Мещанского района", — сказал он, добавив, что пока не знает, что ей вменяют.

В мае Никульшину уже задерживали, тогда ей дали пять суток административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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