В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Это произошло, когда девушка давала интервью журналистам. Её адвокат пока не знает, что ей вменяют.
Фото © Instagram / protrezvey
В центре Москвы была задержана участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова её адвоката Дмитрия Захватова.
"Никульшину задержали в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили её в ОМВД Мещанского района", — сказал он, добавив, что пока не знает, что ей вменяют.
В мае Никульшину уже задерживали, тогда ей дали пять суток административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Ранее в Москве задержали устроившего стрельбу на Красной площади акциониста Павла Крисевича. Адвокат художника заявил, что не видит в действиях своего подзащитного нарушений Уголовного кодекса.
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