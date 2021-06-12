В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

В центре Москвы была задержана участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова её адвоката Дмитрия Захватова.

"Никульшину задержали в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. Полицейские доставили её в ОМВД Мещанского района", — сказал он, добавив, что пока не знает, что ей вменяют.

В мае Никульшину уже задерживали, тогда ей дали пять суток административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".