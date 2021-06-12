Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о решении столичных властей ужесточить ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. По его словам, предупреждения о "третьей волне" были давно. Однако люди не восприняли всерьёз рекомендации врачей, и теперь вакцинированные оказались наравне с теми, кто прививаться не захотел.

"У всех была доступная вакцина и время её сделать в относительно "холодный" период. Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем право на недовольство и критику! Более того — я, например, привит. И ещё кто-то привит. Мы в относительной безопасности, и противоковидные мероприятия, по идее, не про нас. Но поскольку привит в стране только каждый десятый, вакцинированные идут под одну гребёнку с невакцинированными. Тут ведь принцип "один за всех и все за одного", — написал он у себя в телеграм-канале.

Доктор видит единственный выход из сложившейся ситуации в массовой вакцинации. Особенно она показана людям старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания. Противопоказания только для аллергиков. По мнению Мясникова, прививка эффективнее самоизоляции, масочного режима и других ограничительных мер, но делать вакцинацию обязательной не хотят.