Военные РФ отметили День России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Военнослужащие ВС РФ в Сирии отметили День России на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил командующий войсками Российской Федерации в Сирии Евгений Никифоров.

"В этот день мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединявшую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Страну, которую мы любим, которой гордимся и во имя которой готовы пожертвовать собой. История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников", — сказал он.

Никифоров отметил, что всё это сформировало национальный характер россиян, отношение к военной службе и уважение к ратному труду. Сперва военнослужащие прошли торжественным маршем, а затем случилось вручение ведомственных наград. Помимо этого военные возложили цветы к памятникам героев борьбы с международным терроризмом и почтили их память минутой молчания.