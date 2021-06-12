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Военные РФ отметили День России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Сначала они прошли традиционным торжественным маршем, а затем состоялось вручение наград.

12 июня, 16:11

Фото © ТАСС / Лысцева Марина

Военнослужащие ВС РФ в Сирии отметили День России на авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил командующий войсками Российской Федерации в Сирии Евгений Никифоров.

"В этот день мы чествуем нашу Родину — страну с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединявшую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Страну, которую мы любим, которой гордимся и во имя которой готовы пожертвовать собой. История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и любви к Родине представителей многих поколений своих защитников", — сказал он.

Никифоров отметил, что всё это сформировало национальный характер россиян, отношение к военной службе и уважение к ратному труду. Сперва военнослужащие прошли торжественным маршем, а затем случилось вручение ведомственных наград. Помимо этого военные возложили цветы к памятникам героев борьбы с международным терроризмом и почтили их память минутой молчания.

Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России

Сотрудники "Ростеха" и "Норникеля" устроили флешмобы в честь Дня России

Ранее участники смены "Орлёнка" пообщались с Героями России и приняли участие в фестивале красок. Также "орлята" посетили тематические площадки "Россия на ладони" и даже отправились в морской поход на шлюпках.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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