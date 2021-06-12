Полёт в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов

На аукционе продали билет на полёт в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом за $28 миллионов. Об этом сообщила космическая компания Blue Origin. За аукционом можно было наблюдать на официальном сайте компании.

Полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов. Видео © Youtube / Blue Origin

Имя победителя пока не раскрывается. О нём станет известно только через несколько недель. Полёт в космос состоится на многоразовом космическом корабле New Shepard.