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Полёт в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов

Билет на корабль New Shepard купили на аукционе. Имя счастливчика пока не известно.

12 июня, 18:25

На аукционе продали билет на полёт в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом за $28 миллионов. Об этом сообщила космическая компания Blue Origin. За аукционом можно было наблюдать на официальном сайте компании.

Полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов. Видео © Youtube / Blue Origin

Имя победителя пока не раскрывается. О нём станет известно только через несколько недель. Полёт в космос состоится на многоразовом космическом корабле New Shepard.

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Напомним, в начале июня основатель американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком Безосом.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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