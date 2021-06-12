Полёт в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
Билет на корабль New Shepard купили на аукционе. Имя счастливчика пока не известно.
На аукционе продали билет на полёт в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом за $28 миллионов. Об этом сообщила космическая компания Blue Origin. За аукционом можно было наблюдать на официальном сайте компании.
Полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов. Видео © Youtube / Blue Origin
Имя победителя пока не раскрывается. О нём станет известно только через несколько недель. Полёт в космос состоится на многоразовом космическом корабле New Shepard.
Напомним, в начале июня основатель американской компании Amazon Джефф Безос заявил, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком Безосом.
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