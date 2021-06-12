В МИД РФ назвали прекрасной новостью обмен пленных на карты минных полей между Баку и Ереваном

Москва приветствует решение Азербайджана вернуть на родину 15 задержанных армянских военных в обмен на карты минных полей. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предлагал Азербайджану обменять всех военнопленных на своего сына. Политик подчеркнул, что это не эмоциональное заявление. При этом он обвинил бывших президентов Армении в сутенёрстве и торговле людьми. 12 июня Баку передал Еревану 15 военнопленных в обмен на карты минных полей.