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В МИД РФ назвали прекрасной новостью обмен пленных на карты минных полей между Баку и Ереваном

Азербайджан получил в рамках соглашения карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе.

12 июня, 18:03

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Москва приветствует решение Азербайджана вернуть на родину 15 задержанных армянских военных в обмен на карты минных полей. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Долгожданная и прекрасная новость. Приветствуем подобные шаги сторон", — отметила она.

Армения и Азербайджан начали обмен пленными и заложниками

Армения и Азербайджан начали обмен пленными и заложниками

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предлагал Азербайджану обменять всех военнопленных на своего сына. Политик подчеркнул, что это не эмоциональное заявление. При этом он обвинил бывших президентов Армении в сутенёрстве и торговле людьми. 12 июня Баку передал Еревану 15 военнопленных в обмен на карты минных полей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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