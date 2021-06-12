Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей

Азербайджан вернул Армении 15 задержанных военнопленных. Взамен Баку получил карты минных полей в Агдамском районе, сообщает МИД Азербайджана.

"В соответствии с достигнутой договорённостью 12 июня в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе, армянской стороне были переданы 15 задержанных ранее армян", — отмечается в сообщении ведомства.

Обмен состоялся благодаря международным посредникам. Это правительство Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, госсекретарь США Энтони Блинкен, и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, председатель Евросовета Шарль Мишель и шведское председательство в ОБСЕ.

Возвращение пленных в Армению позже подтвердил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.