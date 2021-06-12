Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей
В Баку отметили поддержку международных посредников в заключении этого соглашения.
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Азербайджан вернул Армении 15 задержанных военнопленных. Взамен Баку получил карты минных полей в Агдамском районе, сообщает МИД Азербайджана.
"В соответствии с достигнутой договорённостью 12 июня в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе, армянской стороне были переданы 15 задержанных ранее армян", — отмечается в сообщении ведомства.
Обмен состоялся благодаря международным посредникам. Это правительство Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, госсекретарь США Энтони Блинкен, и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер, председатель Евросовета Шарль Мишель и шведское председательство в ОБСЕ.
Возвращение пленных в Армению позже подтвердил и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.
Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение — Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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