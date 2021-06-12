НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дружелюбная и обожает обнимашки: Россиянка приручила волчицу и живёт с ней в квартире

В будущем Алида Насырова планирует перебраться в частный дом, чтобы у хищницы было больше места для прогулок.

12 июня, 16:24

Россиянка приручила волчицу и живёт с ней в квартире. Видео © LIFE

Жительница Уфы Алида Насырова приручила волчицу и живёт вместе с ней в квартире. Она взяла хищницу из питомника, когда той был месяц, и назвала её Кира. Мама у зверя была чистокровной волчицей, а отец — гибрид волка и маламута. С самого детства хозяйка стала приучать животное к другим зверям и людям, и теперь её питомец обожает обнимашки.

"Для её успешной социализации необходимо было видеть огромное количество людей, животных — собак и не только. Ощущать новые запахи, ходить по новым местам, потому что у волков и гибридов врождённая неофобия — боязнь всего нового", — рассказала Алида Лайфу.

"Ты чего совсем один?" Видео с потерявшим маму лосёнком растрогало пользователей Сети

"Ты чего совсем один?" Видео с потерявшим маму лосёнком растрогало пользователей Сети

В итоге Кира социализировалась хорошо, приобрела стабильную сильную психику и не реагирует на агрессию собак. За год волчица стала настоящим членом семьи и даже иногда остаётся за няню с сыном девушки Богданом. Они прекрасно ладят, и, когда мальчик начинает выть, зверь подхватывает.

Волчица очень дружелюбная, однако выгуливают её строго на поводке и в наморднике. В будущем Насырова планирует переехать в частный дом, чтобы у Киры было больше места для прогулок.

Ранее Лайф рассказывал, что норвежскому фотографу, отправившемуся в Африку, удалось снять уникальные кадры. Вместо снимков львов, охотящихся за своей добычей, он снял удивительные кадры, где хищник сам чуть не стал жертвой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Живёт уже 17 лет: В Посольстве Великобритании рассказали о необычном сотруднике-переселенце

сегодня в 09:57

Задавивший волка снегоходом депутат объяснил расправу самообороной

28 апреля, 17:04

Автобус с 29 детьми загорелся на Ставрополье

сегодня в 17:15

Митрополит Иларион рассказал, какая валюта в ходу у священнослужителей

сегодня в 17:24

"Лето черти унесли": Биолог рассказала, когда в Москве будет снижение заболеваемости ковидом

сегодня в 17:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1