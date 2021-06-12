Россиянка приручила волчицу и живёт с ней в квартире. Видео © LIFE

Жительница Уфы Алида Насырова приручила волчицу и живёт вместе с ней в квартире. Она взяла хищницу из питомника, когда той был месяц, и назвала её Кира. Мама у зверя была чистокровной волчицей, а отец — гибрид волка и маламута. С самого детства хозяйка стала приучать животное к другим зверям и людям, и теперь её питомец обожает обнимашки.

"Для её успешной социализации необходимо было видеть огромное количество людей, животных — собак и не только. Ощущать новые запахи, ходить по новым местам, потому что у волков и гибридов врождённая неофобия — боязнь всего нового", — рассказала Алида Лайфу.

В итоге Кира социализировалась хорошо, приобрела стабильную сильную психику и не реагирует на агрессию собак. За год волчица стала настоящим членом семьи и даже иногда остаётся за няню с сыном девушки Богданом. Они прекрасно ладят, и, когда мальчик начинает выть, зверь подхватывает.

Волчица очень дружелюбная, однако выгуливают её строго на поводке и в наморднике. В будущем Насырова планирует переехать в частный дом, чтобы у Киры было больше места для прогулок.