Дружелюбная и обожает обнимашки: Россиянка приручила волчицу и живёт с ней в квартире
В будущем Алида Насырова планирует перебраться в частный дом, чтобы у хищницы было больше места для прогулок.
Россиянка приручила волчицу и живёт с ней в квартире. Видео © LIFE
Жительница Уфы Алида Насырова приручила волчицу и живёт вместе с ней в квартире. Она взяла хищницу из питомника, когда той был месяц, и назвала её Кира. Мама у зверя была чистокровной волчицей, а отец — гибрид волка и маламута. С самого детства хозяйка стала приучать животное к другим зверям и людям, и теперь её питомец обожает обнимашки.
"Для её успешной социализации необходимо было видеть огромное количество людей, животных — собак и не только. Ощущать новые запахи, ходить по новым местам, потому что у волков и гибридов врождённая неофобия — боязнь всего нового", — рассказала Алида Лайфу.
В итоге Кира социализировалась хорошо, приобрела стабильную сильную психику и не реагирует на агрессию собак. За год волчица стала настоящим членом семьи и даже иногда остаётся за няню с сыном девушки Богданом. Они прекрасно ладят, и, когда мальчик начинает выть, зверь подхватывает.
Волчица очень дружелюбная, однако выгуливают её строго на поводке и в наморднике. В будущем Насырова планирует переехать в частный дом, чтобы у Киры было больше места для прогулок.
Ранее Лайф рассказывал, что норвежскому фотографу, отправившемуся в Африку, удалось снять уникальные кадры. Вместо снимков львов, охотящихся за своей добычей, он снял удивительные кадры, где хищник сам чуть не стал жертвой.
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