"Ты чего совсем один?" Видео с потерявшим маму лосёнком растрогало пользователей Сети
За пять дней с момента публикации ролик набрал более 140 тысяч отметок "нравится" и свыше трёх тысяч комментариев.
Кадр видео © TikTok / buglim69rus
Житель Тверской области встретил потерявшего маму лосёнка. Видео © TikTok / buglim69rus
Житель Тверской области Вадим Соловьёв встретил у леса одинокого лосёнка, потерявшего маму, и опубликовал в "Тиктоке" видео, которое растрогало пользователей Сети.
"Ну что ты такой маленький? Ты чего совсем один, где мамка-то у тебя?" — спросил у лосёнка автор видео. Животное при этом сначала слегка замешкалось, однако затем всё же подошло к человеку. Мужчина ласково погладил детёныша.
За пять дней с момента публикации ролик набрал более 140 тысяч отметок "нравится" и свыше трёх тысяч комментариев. При этом у пользователей возник спор насчёт того, надо ли было гладить малыша. К единому мнению комментаторы не пришли.
По словам Соловьёва, он хорошо знает эту тропу и уверен, что с животным на ней ничего не случится. Сейчас лосёнок передан сотрудникам охотхозяйства.
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