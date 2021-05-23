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"Ты чего совсем один?" Видео с потерявшим маму лосёнком растрогало пользователей Сети

За пять дней с момента публикации ролик набрал более 140 тысяч отметок "нравится" и свыше трёх тысяч комментариев.

23 мая, 21:54

Кадр видео © TikTok / buglim69rus

Житель Тверской области встретил потерявшего маму лосёнка. Видео © TikTok / buglim69rus

Житель Тверской области Вадим Соловьёв встретил у леса одинокого лосёнка, потерявшего маму, и опубликовал в "Тиктоке" видео, которое растрогало пользователей Сети.

"Ну что ты такой маленький? Ты чего совсем один, где мамка-то у тебя?" — спросил у лосёнка автор видео. Животное при этом сначала слегка замешкалось, однако затем всё же подошло к человеку. Мужчина ласково погладил детёныша.

За пять дней с момента публикации ролик набрал более 140 тысяч отметок "нравится" и свыше трёх тысяч комментариев. При этом у пользователей возник спор насчёт того, надо ли было гладить малыша. К единому мнению комментаторы не пришли.

Фотографу удалось заснять, как смешно спят белки, и пользователи завидуют, что он видел это вживую

Фотографу удалось заснять, как смешно спят белки, и пользователи завидуют, что он видел это вживую

По словам Соловьёва, он хорошо знает эту тропу и уверен, что с животным на ней ничего не случится. Сейчас лосёнок передан сотрудникам охотхозяйства.

Ранее Лайф показывал, как амурский тигр "наорал" на оленя и попал в объектив фотоловушки. Пользователи Сети пришли в восторг от "беседы" животных, но особенно поразило многих грозное рычание полосатого хищника.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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