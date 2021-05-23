Фотографу удалось заснять, как смешно спят белки, и пользователи завидуют, что он видел это вживую
Мужчина не рассчитывал, что ему подвернётся такая удача, и он сразу же решил поделиться забавным кадром в Сети.
Фейсбук фотографа из Германии Людвига Тимма полон красивых кадров живой природы, но снимок, которым он поделился недавно, пользователи сочли гениальным и исключительным. Мужчине удалось запечатлеть, как у него за окном дремлет беличья семья. Два пушистика лежали на спине, приоткрыв рты, совсем как люди. А третий нежно приобнимал своего сородича.
Людвиг рассказал, что сначала он заметил на подоконнике несколько веточек и подумал, что их принёс ветер. Но вскоре понял, что там затевается строительство. С тех пор фотограф принялся наблюдать за белочками, которые соорудили гнездо и обзавелись детёнышами. И вот в один момент пушистики выбрались наружу для дневного сна. И мужчина, боясь упустить момент, снял их на простой телефон.
Мне очень повезло, что я смог сфотографировать спящих белок. Обычно они находятся внутри гнезда, но в тот день было жарко, поэтому они спали там, где я мог их видеть
Снимок быстро разлетелся по Сети, вызывая у пользователей умиление и восторг. Юзеры высоко оценили кадр, отметив, что Людвиг невероятный счастливчик из-за того, что мог наблюдать такую сцену вживую.
Какая прелесть, как красиво!
Кадр — мечта, я могу смотреть на него весь день
Ещё раз поздравляю с этим уникальным фото. Оно гениально, и второго такого точно не будет
WOW-animals
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