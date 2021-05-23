Фотографу удалось заснять, как смешно спят белки, и пользователи завидуют, что он видел это вживую

Фейсбук фотографа из Германии Людвига Тимма полон красивых кадров живой природы, но снимок , которым он поделился недавно, пользователи сочли гениальным и исключительным. Мужчине удалось запечатлеть, как у него за окном дремлет беличья семья. Два пушистика лежали на спине, приоткрыв рты, совсем как люди. А третий нежно приобнимал своего сородича.

Людвиг рассказал, что сначала он заметил на подоконнике несколько веточек и подумал, что их принёс ветер. Но вскоре понял, что там затевается строительство. С тех пор фотограф принялся наблюдать за белочками, которые соорудили гнездо и обзавелись детёнышами. И вот в один момент пушистики выбрались наружу для дневного сна. И мужчина, боясь упустить момент, снял их на простой телефон.