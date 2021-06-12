54-летний фотограф Олав Тхокле из Норвегии приехал в кенийскую саванну ради пары сотен впечатляющих кадров. Но в январе 2021-го он снял нечто намного интереснее. В заповеднике "Масаи-Мара" европеец заметил, как царь зверей был вынужден спасаться бегством после того, как сам охотился на буйволов вместе с четырьмя другими львами.

Фото © Instagram / olavthoklephotography, Twitter / SHE5WN6ON

Внезапно буйвол заметил, что за ним охотится лев. Тогда хищник осмотрелся по сторонам и увидел большое одинокое дерево в великой саванне и забрался на него, подальше от большого буйвола. Он так и сидел там целый час, пока стадо не покинуло район Олав Тхокле

Фото © Instagram / olavthoklephotography, Twitter / SHE5WN6ON

Если честно, в том, что лев струсил, нет ничего удивительного. Вместе с запланированной жертвой на хищника пошло целое стадо буйволов. По информации Daily Mail, быков было порядка пяти сотен! Не найди лев безопасное место, выжить бы ему помогло разве что чудо. Поскольку буйволы — животные травоядные, нападать на львов им нет никакого смысла. Тем не менее это противостояние чуть ли не вписано в генетический код видов.

Фото © Instagram / olavthoklephotography, Twitter / SHE5WN6ON