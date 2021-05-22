Фотограф сделал настолько необычный кадр с совой, что потребуется не одна минута, чтобы отыскать её

Канадец Джеймс С. Батуигас построил успешную карьеру фотографа природы. За годы работы его кадры регулярно становились вирусными в Сети, а некоторые из них покупают даже справочники по дикой природе. Но недавно мужчина сделал такие снимки, что их можно помещать не только в учебники, но и в сборники головоломок. Посмотрите сами: на фото ниже есть сова, но найти её не так просто.

Фото © Instagram / edseljamesbatuigas

Как фотограф, я просто обожаю бывать на природе, наслаждаться её красотой. Я расслабляюсь, ищу покой и умиротворение. Ну и ищу разных сов, конечно Джеймс С. Батуигас

По словам мастера, шикарный кадр он сделал в Британской Колумбии. Отправляясь в лес, мужчина поставил себе задачу снять пару особей серой совы, которая здесь обитает. Но у птиц были свои планы. Не будь мужчина таким внимательным, пернатая хищница так и осталась бы незамеченной.

Фото © Instagram / edseljamesbatuigas

Я ехал по лесной дороге, смотрел по сторонам, сканируя глазами все деревья на пути, но поиски так и не увенчались успехом. Но вдруг краем глаза я увидел какое-то движение. Мне показалось, что-то шевелится в стволе дерева. Присмотрелся и понял: её-то я и искал. Повезло, что она посмотрела на меня, а то я бы её так и не заметил Джеймс С. Батуигас

Тот факт, что сову было незаметно, не совпадение. Окрас птицы адаптировался под ареал её обитания. Вместе со способностью сидеть неподвижно часами и почти беззвучным перелётом это делает сов почти идеальными хищниками, пишет Daily Mail