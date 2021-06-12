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"Выплюнул, естественно": Учёный объяснил, почему дайвер выбрался живым из пасти кита

По его мнению, заглотнуло человека огромное морское млекопитающее не со зла, просто он оказался не в то время не в том месте.

12 июня, 16:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Киты совершенно не заинтересованы в людях как в объекте охоты, поэтому гигант сразу выплюнул оказавшегося в его пасти человека. Об этом заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов.

"[Кит мог заглотнуть человека], если он рядом с ним плавал, кит ловил рыбу, а они же как — они заглатывают воду, а потом её отфильтровывают через китовый ус. <…> Он мог его заглотнуть, в глотку он к нему пролезть не мог, потому что она у него маленькая. <…> Он случайно глотнул, а потом тут же выплюнул, естественно, <…> Зачем ему в пасти такой большой объект?" — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Рыбак нашёл рвоту кита и не мог поверить в то, сколько миллионов ему готовы заплатить за неё

Рыбак нашёл рвоту кита и не мог поверить в то, сколько миллионов ему готовы заплатить за неё

Ранее Лайф писал, что неудачливого дайвера после этого происшествия сразу доставили в больницу. Однако врачи не нашли у него каких-либо серьёзных повреждений и сразу же отпустили домой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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