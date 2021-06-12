"Толчок — и вокруг тьма": Дайвер выбрался живым из пасти кита
Мужчину доставили в больницу, но врачи выписали его уже через несколько часов, убедившись в отсутствии серьёзных травм.
Фото © Pixabay
В американском штате Массачусетс аквалангист побывал в пасти горбатого кита и выжил. Об этом сообщает издание Cape Cod Times.
56-летний Майкл Пакард утром 11 июня ловил лобстеров возле города Провинстаун на побережье Атлантического океана.
"Внезапно я почувствовал огромный толчок, а затем осознал, что вокруг тьма. Я чувствовал, что двигаюсь, и чувствовал, как кит проталкивает меня при помощи мыщц во рту", — рассказал мужчина, лёжа в больнице.
Фото © Cape Cod Times
Сначала дайвер заподозрил, что его проглотила акула, но, поняв, что никаких серьёзных травм у него нет, догадался — он внутри кита. Пакард начал активно двигаться. И в итоге животное выплюнуло его наружу. Напарник современного Ионы погрузил Майкла в лодку и доставил на берег. Затем мужчину привезли в больницу, но медики, осмотрев его и убедившись в отсутствии серьёзных травм, выписали счастливчика домой.
Ранее похожий случай произошёл в ЮАР, тогда дайвера спас резиновый костюм.
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