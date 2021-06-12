Рыбак нашёл рвоту кита и не мог поверить в то, сколько миллионов ему готовы заплатить за неё

"Внезапно я почувствовал огромный толчок, а затем осознал, что вокруг тьма. Я чувствовал, что двигаюсь, и чувствовал, как кит проталкивает меня при помощи мыщц во рту", — рассказал мужчина, лёжа в больнице.

Сначала дайвер заподозрил, что его проглотила акула, но, поняв, что никаких серьёзных травм у него нет, догадался — он внутри кита. Пакард начал активно двигаться. И в итоге животное выплюнуло его наружу. Напарник современного Ионы погрузил Майкла в лодку и доставил на берег. Затем мужчину привезли в больницу, но медики, осмотрев его и убедившись в отсутствии серьёзных травм, выписали счастливчика домой.