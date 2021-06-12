"Дьявольский соблазнитель" из Москвы "похитил" 9-летнюю девочку по просьбе её обиженной подруги

"Дьявольский соблазнитель" из Москвы "похитил" девятилетнюю девочку по просьбе её обиженной подруги. Видео © LIFE

Полиции удалось найти 11-летнего мальчика, который притворился одержимым дьяволом и похитил девятилетнюю девочку с детской площадки у сада им. Баумана в Москве. Как стало известно Лайфу, идею увести школьницу в кабинку туалета и попытаться там раздеть ему подсказали.

Мальчик пришёл играть на детскую площадку, где увидел знакомую девочку 12 лет, с которой два года назад на этой же площадке и познакомился. Девочка увидела неподалёку свою бывшую подругу девяти лет и решила над ней пошутить. Раньше девочки дружили, но потом поссорились и перестали общаться. Видимо, обида была настолько сильной, что девочка предложила мальчугану разыграть подругу — закрыть в кабинке туалета и снять с неё кофту.

После этого мальчик подошёл к малышке и пригласил её пройти в кабинку туалета, та согласилась. Оказавшись внутри, он настоял на том, чтобы девочка сняла кофту и сандалии. Его подруга снаружи тем временем говорила, чтобы он не выпускал малышку, потому что в туалете были пауки. Но вскоре мальчик выбежал, забрал рюкзак с площадки и ушёл домой. Через некоторое время его ждала беседа с полицией, а его родителям напомнили о надлежащем исполнении своих обязанностей.