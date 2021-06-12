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В Питтсбурге легковушка врезалась в донорский центр, три человека погибли

Автомобиль насквозь пробил стену небольшого здания, и внутри начался пожар.

12 июня, 18:19

В Питтсбурге легковушка врезалась в донорский центр. Видео © Соцсети

Легковой автомобиль врезался в здание донорского центра в американском Питтсбурге. Телекомпания NBC со ссылкой на представителя местных властей сообщила, что в результате столкновения погибло три человека.

Есть и пострадавшие. Согласно информации от представителя городского департамента общественной безопасности, в результате инцидента три человека получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших госпитализирован.

На месте, кроме полиции и медиков, работали пожарные расчёты. На кадрах с места происшествия видно, что машина насквозь пробила стену здания и внутри начался пожар. Другие подробности местные экстренные службы не сообщают.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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