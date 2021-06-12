Массовые протесты прошли в Корнуолле во время саммита G7

Во время саммита G7 на улицах города Фалмут, графство Корнуолл, стало неспокойно из-за тысяч вышедших на протесты людей. Их целью является обратить внимание лидеров стран "Большой семёрки" на актуальные мировые проблемы. Об этом сообщило PA.

Протестующие осуждают военный переворот в Мьянме, который произошёл в феврале текущего года. Кроме того, более тысячи человек участвовали в демонстрации в поддержку жителей эфиопского штата Тыграй, где центральное правительство Эфиопии проводит военную операцию против сепаратистов.

Также прошли протесты с участием активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), которые устроили небольшой перформанс, гротескно изобразив, как лидеры стран откладывают в долгий ящик климатические проблемы, и организации Global Justice Now ("Глобальная справедливость сейчас"), которые потребовали от лидеров "Большой семёрки" гарантировать "справедливое распределение вакцин от коронавируса по всему миру".