Массовые протесты прошли в Корнуолле во время саммита G7
Тысячи людей вышли на улицы, включая активистов организаций xtinction Rebellion ("Восстание против вымирания") и Global Justice Now ("Глобальная справедливость сейчас").
Фото © Twitter / Joe Jackson
Во время саммита G7 на улицах города Фалмут, графство Корнуолл, стало неспокойно из-за тысяч вышедших на протесты людей. Их целью является обратить внимание лидеров стран "Большой семёрки" на актуальные мировые проблемы. Об этом сообщило PA.
Протестующие осуждают военный переворот в Мьянме, который произошёл в феврале текущего года. Кроме того, более тысячи человек участвовали в демонстрации в поддержку жителей эфиопского штата Тыграй, где центральное правительство Эфиопии проводит военную операцию против сепаратистов.
Также прошли протесты с участием активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), которые устроили небольшой перформанс, гротескно изобразив, как лидеры стран откладывают в долгий ящик климатические проблемы, и организации Global Justice Now ("Глобальная справедливость сейчас"), которые потребовали от лидеров "Большой семёрки" гарантировать "справедливое распределение вакцин от коронавируса по всему миру".
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют выделить миру 1 млрд доз вакцин от коронавируса. В результате успешной программы вакцинации внутри страны Великобритания поделится 100 млн доз вакцины с нуждающимися странами в 2022 году.
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