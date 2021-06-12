Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката
После случившегося градоначальника экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Фото © Instagram/rescuekislovodsk
Мэр Александр Курбатов после падения с элекстросамоката находится в реанимации кисловодской больницы. ЧП произошло на улице Прудной, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Тем временем служба спасения города Кисловодска опубликовала фото с места падения градоначальника. На кадрах виден валяющийся на асфальте транспорт, а неподалёку кровавое пятно. По данным Лайфа, Курбатова обнаружил проезжавший мимо велосипедист. На самокате впереди есть вмятины, повреждение нашли и на бордюре. Предварительно установлено, что он зацепил бордюр и не справился с управлением. На спидометре самоката застыло 57 км/ч. Градоначальник был трезв.
Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
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