Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

Тем временем служба спасения города Кисловодска опубликовала фото с места падения градоначальника. На кадрах виден валяющийся на асфальте транспорт, а неподалёку кровавое пятно. По данным Лайфа, Курбатова обнаружил проезжавший мимо велосипедист. На самокате впереди есть вмятины, повреждение нашли и на бордюре. Предварительно установлено, что он зацепил бордюр и не справился с управлением. На спидометре самоката застыло 57 км/ч. Градоначальник был трезв.