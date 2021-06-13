В Великобритании заявили о желании улучшить отношения с Россией

Лондон хотел бы нормализовать отношения с Москвой, однако британские власти намерены жёстко отвечать на угрозы со стороны враждебных государств, к которым относят и Россию. Об этом заявил в беседе с телеканалом Sky News глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно чётко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", — подчеркнул Рааб.

Но, по словам главы британского МИД, Лондон открыт для улучшения взаимоотношений с другими странами. В том числе и с Россией. Для этого необходима готовность "демонстрировать лучшую манеру поведения".

"Однако мы в равной степени хотели бы улучшения отношений. Дверь дипломатии всегда широко открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения", — заметил глава МИД Великобритании.