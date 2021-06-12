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СМИ: Лидеры "Большой семёрки" договорились о едином подходе к Китаю

Как отмечается, среди претензий к Поднебесной — экспорт продукции по "несправедливо низким ценам".

11 июня, 21:45
<p>Фото © ТАСС / PA wire</p>

Фото © ТАСС / PA wire

Лидеры стран — участниц "Большой семёрки" договорились, что им нужен единый подход по отношению к Китаю. Об этом агентству Reuters сообщил источник в Белом доме. По его словам, этот вопрос обсуждался на саммите в Великобритании.

"Я сказал бы, что было достигнуто единодушие в вопросе желания указать на нарушение прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем", — сказал источник агентства.

Он добавил, что участники саммита показали "приверженность ответным действиям на то, что мы видим". Представитель Белого дома подчеркнул, что Китай прежде не упоминался в итоговом коммюнике G7. По его словам, в том числе обсуждался единый подход "семерки" к практике экспорта Китая по "несправедливо низким ценам".

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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