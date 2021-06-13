В России выделят ещё 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
Ещё более 225 тысяч несовершеннолетних смогут отдохнуть летом на выгодных условиях. Ранее на компенсации по путёвкам уже было направлено пять миллиардов рублей.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Правительство России выделит ещё 4,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"Средства полагаются семьям, которые отправляют детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путёвка может быть куплена до обозначенного срока. Такая возможность была предусмотрена по поручению президента России", — отмечается в сообщении.
По словам Мишустина, дополнительное финансирование позволит обеспечить льготными путёвками ещё более 225 тысяч детей, для которых это "отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей".
Компенсации подлежит 50% стоимости отдыха, при этом максимальный размер возврата составляет 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Ранее на частичное погашение путёвок уже было направлено пять миллиардов рублей.
Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил до 20 июня внедрить расширение программы детского кешбэка. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Напомним, продажи таких путёвок были начаты 25 мая.
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