В России выделят ещё 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

Правительство России выделит ещё 4,5 миллиарда рублей на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Средства полагаются семьям, которые отправляют детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путёвка может быть куплена до обозначенного срока. Такая возможность была предусмотрена по поручению президента России", — отмечается в сообщении.

По словам Мишустина, дополнительное финансирование позволит обеспечить льготными путёвками ещё более 225 тысяч детей, для которых это "отличная возможность укрепить здоровье, получить много впечатлений, найти новых друзей".

Компенсации подлежит 50% стоимости отдыха, при этом максимальный размер возврата составляет 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Ранее на частичное погашение путёвок уже было направлено пять миллиардов рублей.