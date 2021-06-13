Кабмин направит ещё более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на погашение ипотеки для многодетных семей будет выделено ещё более 27 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

"В 2020 году на эти цели было выделено 40,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 26,8 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать ещё не менее 60 тысяч многодетных семей", — отмечается в сообщении.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. Мишустин подчеркнул, что льготы по ипотеке — одна их самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми, поэтому необходимо дополнить сумму, ранее предусмотренную в федеральном бюджете.

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать ипотечный кредит по госпрограмме в размере 450 тысяч рублей для строительства жилья и покупки недостроенного дома.