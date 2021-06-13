Пашинян назвал Россию партнёром номер один в сфере безопасности

Углубление сотрудничества с Россией в сфере безопасности является приоритетом для Армении. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства республики Никол Пашинян.

"Для обеспечения безопасности очень важно дальнейшее углубление отношений Армении и России. Мы продолжим развивать и углублять стратегическое партнёрство с РФ, которая является нашим партнёром номер один в сфере безопасности", — сказал политик во время онлайн-трансляции в "Фейсбуке".

По словам Пашиняна, на данный момент Армения находится в постоянном контакте с российскими специалистами для решения проблемы в приграничном участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области.