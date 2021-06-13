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Пашинян назвал Россию партнёром номер один в сфере безопасности

Ереван продолжит развивать и углублять стратегическое сотрудничество с Москвой, подчеркнул политик. По его словам, сейчас Армения находится в постоянном контакте с российскими специалистами для решения вопроса приграничного участка Сотк-Хознавар.

13 июня, 07:44
<p>Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Углубление сотрудничества с Россией в сфере безопасности является приоритетом для Армении. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правительства республики Никол Пашинян.

"Для обеспечения безопасности очень важно дальнейшее углубление отношений Армении и России. Мы продолжим развивать и углублять стратегическое партнёрство с РФ, которая является нашим партнёром номер один в сфере безопасности", — сказал политик во время онлайн-трансляции в "Фейсбуке".

Пашинян предложил обменять своего сына на всех армянских пленных в Азербайджане

Пашинян предложил обменять своего сына на всех армянских пленных в Азербайджане

По словам Пашиняна, на данный момент Армения находится в постоянном контакте с российскими специалистами для решения проблемы в приграничном участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области.

Ранее Лайф писал, что Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Политик отметил, что есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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