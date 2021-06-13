НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названы основные причины обращений россиян за микрозаймами

По данным экспертов, 75% наших соотечественников выбирают такой способ кредитования по собственному желанию.

13 июня, 07:36
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Четверть россиян (24,7%) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче кредита. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Остальные 75% наших соотечественников выбирают микрозаймы по собственному желанию. Так, согласно данным исследования, 28,4% респондентов сообщили, что их привлекла возможность быстро получить крупную сумму денег без волокиты с документами. Ещё 18,4% опрошенных обращаются в организации по рекомендации близких. 16,2% признались, что их привлёк гибкий график погашения долга, ещё около 1,6% берут микрозаймы просто из любопытства.

Кредит в обмен на квартиру: в Москве процветает мошенническая схема микрозаймов

Кредит в обмен на квартиру: в Москве процветает мошенническая схема микрозаймов

"Типичные заявители на получение аналогов банковских кредитов (крупных микрозаймов) — молодёжь в возрасте до 30 лет. Их около 55%", — отмечают специалисты, уточнив, что чаще всего молодые россияне берут в кредит порядка 60 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил резко ограничить максимальную ставку по микрозаймам. По мнению парламентария, это позволит защитить бюджет российских семей, при этом микрофинансовые компании всё равно останутся с ощутимым доходом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Опрос показал, куда и почему россияне опаздывают чаще всего

сегодня в 08:13

Россияне в марте установили рекорд по количеству взятых микрозаймов

7 мая, 09:19

В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького

сегодня в 08:41

Лайф узнал о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска после операции

сегодня в 08:37

"Захлебнётесь в собственном дерьме": Жена Семёнова резко ответила "диванным критикам" после ошибки футболиста на Евро

сегодня в 08:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1