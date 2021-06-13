Названы основные причины обращений россиян за микрозаймами
По данным экспертов, 75% наших соотечественников выбирают такой способ кредитования по собственному желанию.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
Четверть россиян (24,7%) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче кредита. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Остальные 75% наших соотечественников выбирают микрозаймы по собственному желанию. Так, согласно данным исследования, 28,4% респондентов сообщили, что их привлекла возможность быстро получить крупную сумму денег без волокиты с документами. Ещё 18,4% опрошенных обращаются в организации по рекомендации близких. 16,2% признались, что их привлёк гибкий график погашения долга, ещё около 1,6% берут микрозаймы просто из любопытства.
"Типичные заявители на получение аналогов банковских кредитов (крупных микрозаймов) — молодёжь в возрасте до 30 лет. Их около 55%", — отмечают специалисты, уточнив, что чаще всего молодые россияне берут в кредит порядка 60 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил резко ограничить максимальную ставку по микрозаймам. По мнению парламентария, это позволит защитить бюджет российских семей, при этом микрофинансовые компании всё равно останутся с ощутимым доходом.
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