Названы основные причины обращений россиян за микрозаймами

Четверть россиян (24,7%) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче кредита. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные исследования сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Остальные 75% наших соотечественников выбирают микрозаймы по собственному желанию. Так, согласно данным исследования, 28,4% респондентов сообщили, что их привлекла возможность быстро получить крупную сумму денег без волокиты с документами. Ещё 18,4% опрошенных обращаются в организации по рекомендации близких. 16,2% признались, что их привлёк гибкий график погашения долга, ещё около 1,6% берут микрозаймы просто из любопытства.

"Типичные заявители на получение аналогов банковских кредитов (крупных микрозаймов) — молодёжь в возрасте до 30 лет. Их около 55%", — отмечают специалисты, уточнив, что чаще всего молодые россияне берут в кредит порядка 60 тысяч рублей.