Ведущие вузы России проведут летнюю сессию дистанционно
Однако некоторые занятия и экзамены пройдут всё же в очном формате. При этом даты проведения ЕГЭ в столице сдвигаться не будут.
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Студенты ведущих вузов России будут сдавать летнюю сессию и проходить аттестацию дистанционно. Такое решение приняло руководство некоторых учебных заведений после объявления нерабочих дней в столице.
Так, соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом говорится в группе студсовета университета в соцсети "ВКонтакте". Документ начинает действовать с 13 июня. Об аналогичном решении сообщили и в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Ректор учебного заведения Анатолий Александров подписал соответствующий приказ.
На удалённый формат перейдёт и Высшая школа экономики. Однако занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, говорится в сообщении на сайте вуза.
При этом, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рособрнадзор, даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.
Ранее Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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