Ведущие вузы России проведут летнюю сессию дистанционно

Студенты ведущих вузов России будут сдавать летнюю сессию и проходить аттестацию дистанционно. Такое решение приняло руководство некоторых учебных заведений после объявления нерабочих дней в столице.

Так, соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий. Об этом говорится в группе студсовета университета в соцсети "ВКонтакте". Документ начинает действовать с 13 июня. Об аналогичном решении сообщили и в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Ректор учебного заведения Анатолий Александров подписал соответствующий приказ.

На удалённый формат перейдёт и Высшая школа экономики. Однако занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно, говорится в сообщении на сайте вуза.

При этом, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Рособрнадзор, даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.