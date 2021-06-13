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В Бурятии десятки БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия"

Необычную акцию в честь Дня России провели сотрудники Разреза Тугнуйского. Для того чтобы исполнить задуманное, автомобилям пришлось маневрировать.

13 июня, 06:36

В Бурятии десятки БелАЗов выложили слово "Россия". Видео © Соцсети

В Бурятии в честь Дня России 40 гружёных БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия". Видео с акции опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что огромным машинам приходится маневрировать, чтобы исполнить задуманное. При этом обычные автомобили, которые также находятся на площадке, выглядят по сравнению с БелАЗами как игрушечные. Отметим, что акцию провели сотрудники АО "Разрез Тугнуйский".

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Ранее Лайф рассказывал, что в честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Многие коллективы исполнили его в народных костюмах, а также выбрали для выступления места, передающие красоту и уникальность своего края.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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