В Бурятии десятки БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия"
Необычную акцию в честь Дня России провели сотрудники Разреза Тугнуйского. Для того чтобы исполнить задуманное, автомобилям пришлось маневрировать.
В Бурятии десятки БелАЗов выложили слово "Россия". Видео © Соцсети
В Бурятии в честь Дня России 40 гружёных БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия". Видео с акции опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, что огромным машинам приходится маневрировать, чтобы исполнить задуманное. При этом обычные автомобили, которые также находятся на площадке, выглядят по сравнению с БелАЗами как игрушечные. Отметим, что акцию провели сотрудники АО "Разрез Тугнуйский".
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Ранее Лайф рассказывал, что в честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Многие коллективы исполнили его в народных костюмах, а также выбрали для выступления места, передающие красоту и уникальность своего края.
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