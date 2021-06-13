В Бурятии десятки БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия"

В Бурятии десятки БелАЗов выложили слово "Россия". Видео © Соцсети

В Бурятии в честь Дня России 40 гружёных БелАЗов выстроились в огромное слово "Россия". Видео с акции опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что огромным машинам приходится маневрировать, чтобы исполнить задуманное. При этом обычные автомобили, которые также находятся на площадке, выглядят по сравнению с БелАЗами как игрушечные. Отметим, что акцию провели сотрудники АО "Разрез Тугнуйский".