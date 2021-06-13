"Я далека от идеала": Актриса Бортич призналась в нелюбви к своей фигуре
Артистка отметила, что мечтает избавиться от "бесконечных качелей скачущего веса" и сделать режим питания привычкой.
Фото © Instgram / bortich
Известная актриса Александра Бортич рассказала, что страдает из-за лишнего веса и учится принимать себя. Она заявила, что не любит своё тело и ей очень тяжело радоваться маленьким победам. Такими откровениями артистка поделилась в "Инстаграме".
"Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое в первую очередь у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор, есть или не есть", — написала Бортич.
Артистка отметила, что после родов ей пришлось похудеть на 15 килограммов, так же как и после фильма "Я худею". Однако "это совершенно разные вещи". Актриса добавила, что всегда была недовольна своей фигурой и поделиться таким опытом с подписчиками для неё непросто, но она надеется, что это может помочь кому-то ещё. Она подчеркнула, что верит в то, что выиграет "неравный бой с генетикой" и добьётся своего.
Ранее Лайф рассказывал, что Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя три недели после фото "его самой заплывшей формы". Удивительными результатами актёр поделился в "Инстаграме", собрав миллионы лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.
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