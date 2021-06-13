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"Я далека от идеала": Актриса Бортич призналась в нелюбви к своей фигуре

Артистка отметила, что мечтает избавиться от "бесконечных качелей скачущего веса" и сделать режим питания привычкой.

13 июня, 05:47
<p>Фото © Instgram / <u><a href="https://www.instagram.com/bortich/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bortich</a></u></p>

Фото © Instgram / bortich

Известная актриса Александра Бортич рассказала, что страдает из-за лишнего веса и учится принимать себя. Она заявила, что не любит своё тело и ей очень тяжело радоваться маленьким победам. Такими откровениями артистка поделилась в "Инстаграме".

"Я далека от идеала — я знаю это, но я учусь, реально каждый день учусь любить себя. И я верю, что приду к своей цели — к телу, которое в первую очередь у меня самой не будет вызывать вопросов. Слезу с бесконечных качелей скачущего веса, режим будет привычкой, срывов не будет, будет осознанный выбор, есть или не есть", — написала Бортич.

Актриса Саша Бортич показала новорождённого сына

Актриса Саша Бортич показала новорождённого сына

Артистка отметила, что после родов ей пришлось похудеть на 15 килограммов, так же как и после фильма "Я худею". Однако "это совершенно разные вещи". Актриса добавила, что всегда была недовольна своей фигурой и поделиться таким опытом с подписчиками для неё непросто, но она надеется, что это может помочь кому-то ещё. Она подчеркнула, что верит в то, что выиграет "неравный бой с генетикой" и добьётся своего.

Ранее Лайф рассказывал, что Уилл Смит похвастался, как выглядит его тело спустя три недели после фото "его самой заплывшей формы". Удивительными результатами актёр поделился в "Инстаграме", собрав миллионы лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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