В РПЦ прокомментировали спектакль с Бузовой во МХАТе

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион не увидел ничего предосудительного в участии ведущей и певицы Ольги Бузовой в новой постановке МХАТ имени Горького "Чудесный грузин".

"Театры вправе приглашать непрофессиональных актёров, если это требуется для спектакля", — высказал своё мнение митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

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По словам священнослужителя, он не увлечён театром и был во МХАТе только один раз, когда там показывали его собственное музыкальное произведение "Страсти по Матфею".