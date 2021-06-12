В РПЦ прокомментировали спектакль с Бузовой во МХАТе
По мнению митрополита Илариона, театр имеет право приглашать непрофессиональных актёров.
Ольга Бузова (Бэлла Шанталь, певица) в сцене из спектакля "Чудесный грузин". Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион не увидел ничего предосудительного в участии ведущей и певицы Ольги Бузовой в новой постановке МХАТ имени Горького "Чудесный грузин".
"Театры вправе приглашать непрофессиональных актёров, если это требуется для спектакля", — высказал своё мнение митрополит в эфире телеканала "Россия 24".
По словам священнослужителя, он не увлечён театром и был во МХАТе только один раз, когда там показывали его собственное музыкальное произведение "Страсти по Матфею".
Напомним, за своё выступление Бузова получит около полумиллиона рублей. Она похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе.
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