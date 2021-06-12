Глава ВОЗ допустил возможность появления коронавируса из лаборатории
По мнению Тедроса Аданома Гебреисуса, нужно изучать все версии — более сотни миллионов заразившихся имеют право знать правду.
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус не исключил, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 по планете могло стать результатом его утечки из лаборатории. Об этом он сказал на саммите лидеров "Большой семёрки". Глава ВОЗ напомнил, что жертвами ковида уже стали 3,75 млн человек, заразились им по меньшей мере 174 миллиона.
"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают", — приводит британский таблоид Daily Mail слова Гебреисуса.
Понимание обстоятельств происхождения коронавируса необходимо для того, чтобы в будущем можно было предотвратить новые пандемии, полагает глава ВОЗ.
Он не считает, что Китай обеспечил достаточные "прозрачность и сотрудничество" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. По мнению Гебреисуса, нельзя исключать никакую гипотезу.
Ранее Лайф сообщал, что американская разведка узнала о тяжёлой болезни, с которой столкнулись несколько вирусологов в Ухани незадолго до начала эпидемии. Вслед за этим учёные из Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции.
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