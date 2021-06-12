Глава ВОЗ допустил возможность появления коронавируса из лаборатории

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус не исключил, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 по планете могло стать результатом его утечки из лаборатории. Об этом он сказал на саммите лидеров "Большой семёрки". Глава ВОЗ напомнил, что жертвами ковида уже стали 3,75 млн человек, заразились им по меньшей мере 174 миллиона.

"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают", — приводит британский таблоид Daily Mail слова Гебреисуса.

Понимание обстоятельств происхождения коронавируса необходимо для того, чтобы в будущем можно было предотвратить новые пандемии, полагает глава ВОЗ.

Он не считает, что Китай обеспечил достаточные "прозрачность и сотрудничество" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. По мнению Гебреисуса, нельзя исключать никакую гипотезу.