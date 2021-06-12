НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава ВОЗ допустил возможность появления коронавируса из лаборатории

По мнению Тедроса Аданома Гебреисуса, нужно изучать все версии — более сотни миллионов заразившихся имеют право знать правду.

12 июня, 20:55
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус не исключил, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 по планете могло стать результатом его утечки из лаборатории. Об этом он сказал на саммите лидеров "Большой семёрки". Глава ВОЗ напомнил, что жертвами ковида уже стали 3,75 млн человек, заразились им по меньшей мере 174 миллиона.

"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают", — приводит британский таблоид Daily Mail слова Гебреисуса.

Понимание обстоятельств происхождения коронавируса необходимо для того, чтобы в будущем можно было предотвратить новые пандемии, полагает глава ВОЗ.

В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

Он не считает, что Китай обеспечил достаточные "прозрачность и сотрудничество" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. По мнению Гебреисуса, нельзя исключать никакую гипотезу.

Ранее Лайф сообщал, что американская разведка узнала о тяжёлой болезни, с которой столкнулись несколько вирусологов в Ухани незадолго до начала эпидемии. Вслед за этим учёные из Великобритании и Норвегии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусной инфекции.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: Лидеры "Большой семёрки" договорились о едином подходе к Китаю

вчера в 21:45

Есть рекорд: Жирков стал самым "старым" членом сборной на Евро

вчера в 21:57

Бабушкино наследство: Самые дорогие вещи из советской квартиры, за которыми охотятся коллекционеры

вчера в 21:40

Счётчик-налётчик: Что делать, если счётчик в квартире ошибся в пользу УК

вчера в 21:40

Как в 80-е ликвидировали элиту КГБ: Почему до сих пор не известна причина рокового выстрела маршала Семёна Цвигуна

вчера в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1