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Четвёртую акцию "Оставайся донором" приурочили ко Дню России

Она продлится до 17 июня включительно. Участвуют жители всех регионов.

12 июня, 20:33

В честь Дня России в стране проходит акция по поддержке донорского движения, инициированная "Молодёжкой ОНФ" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и партнёрами. Это уже четвёртое по счёту подобное мероприятие. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), она продлится до 17 июня включительно.

Россияне активно принимают участие в акции "Оставайся донором". Видео предоставлено Лайфу организаторами

"Акция была запущена ещё в начале пандемии, когда из-за режима самоизоляции впервые возникла проблема снижения количества доноров на станциях. Сейчас это уже полноценное движение, к которому присоединяются спортсмены, актёры, байкеры, известные медиаперсоны", отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Во всех регионах России стартовала акция "Оставайся донором"

Во всех регионах России стартовала акция "Оставайся донором"

Как отметили в ОНФ, в прошлом году сотни тысяч доноров объединились благодаря специальным марафонам. Масштабные акции "Оставайся донором" прошли в апреле, июне и августе 2020 года и объединили все 85 регионов страны.

Ранее Лайф писал о том, что глава Минздрава Михаил Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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