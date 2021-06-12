Четвёртую акцию "Оставайся донором" приурочили ко Дню России

В честь Дня России в стране проходит акция по поддержке донорского движения, инициированная "Молодёжкой ОНФ" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и партнёрами. Это уже четвёртое по счёту подобное мероприятие. Как сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ), она продлится до 17 июня включительно.

Россияне активно принимают участие в акции "Оставайся донором". Видео предоставлено Лайфу организаторами

"Акция была запущена ещё в начале пандемии, когда из-за режима самоизоляции впервые возникла проблема снижения количества доноров на станциях. Сейчас это уже полноценное движение, к которому присоединяются спортсмены, актёры, байкеры, известные медиаперсоны", — отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Как отметили в ОНФ, в прошлом году сотни тысяч доноров объединились благодаря специальным марафонам. Масштабные акции "Оставайся донором" прошли в апреле, июне и августе 2020 года и объединили все 85 регионов страны.