Пашинян по ошибке назвал Лаврова президентом и премьером России
Это не первая подобная оговорка со стороны политика. Ранее он перепутал должность Владимира Путина, назвав его лидером другой страны.
Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем ещё и премьер-министром РФ. Ошибку он допустил на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Там Пашинян рассказывал об освобождении 15 военных из Азербайджана.
"Когда президент <...> премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях..." — приводит РИА "Новости" слова Пашиняна.
Супруга Пашиняна, а также министр Сурен Папикян отреагировали на это с улыбкой. И.о. премьера Армении особую благодарность за усилия по возвращению армянских военных выразил президенту РФ Владимиру Путину, главе МИД России Сергею Лаврову, министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Отметим, что это не первый подобный случай с Пашиняном. В апреле он случайно перепутал должность Владимира Путина, назвав его президентом другой страны.
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