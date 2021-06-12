Пашинян по ошибке назвал Лаврова президентом и премьером России

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова сначала президентом, а затем ещё и премьер-министром РФ. Ошибку он допустил на предвыборном митинге в Гехаркуникской области. Там Пашинян рассказывал об освобождении 15 военных из Азербайджана.

"Когда президент <...> премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях..." — приводит РИА "Новости" слова Пашиняна.

Супруга Пашиняна, а также министр Сурен Папикян отреагировали на это с улыбкой. И.о. премьера Армении особую благодарность за усилия по возвращению армянских военных выразил президенту РФ Владимиру Путину, главе МИД России Сергею Лаврову, министру обороны РФ Сергею Шойгу.