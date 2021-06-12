Глава белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко обратился к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с предложением построить завод по производству электромобилей в парке. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Слышал, что в России Илон Маск рассматривает площадку. Пользуясь случаем, я хотел бы предложить, опять же, это евразийское пространство, расположить такой завод по выпуску электромобилей в парке "Великий камень". Почему нет?" — сказал глава парка.

Ярошенко уточнил, что его предложение носит гипотетический характер, однако оно достаточно перспективное. По его словам, "любой проект любой страны мира может рассмотреть эту площадку как реализацию своих самых безумных инвестиционных проектов".