Все вдруг закричали: В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой протаранила зрителей
Животное вдруг понесло вправо на трибуны, оно стало неуправляемым.
В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой протаранила зрителей. Видео © Instagram / kazan.chp
В посёлке Балтаси в Татарстане запряжённая в телегу лошадь на скорости влетела в толпу собравшихся на празднике людей. В соцсетях появилось видео с моментом происшествия на Сабантуе.
На торжестве по кругу двигались несколько повозок с лошадьми. В какой-то момент одна лошадь вырвалась из круга и буквально протаранила толпу зрителей.
В результате инцидента пострадал подросток, его с различными ушибами доставили в больницу. Однако после осмотра медики отпустили ребёнка домой.
Ранее Лайф рассказывал о том, как пермские рабочие спасли увязшую в глине лошадь. Момент освобождения попал на видео.
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