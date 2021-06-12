В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой протаранила зрителей. Видео © Instagram / kazan.chp

В посёлке Балтаси в Татарстане запряжённая в телегу лошадь на скорости влетела в толпу собравшихся на празднике людей. В соцсетях появилось видео с моментом происшествия на Сабантуе.

На торжестве по кругу двигались несколько повозок с лошадьми. В какой-то момент одна лошадь вырвалась из круга и буквально протаранила толпу зрителей.

В результате инцидента пострадал подросток, его с различными ушибами доставили в больницу. Однако после осмотра медики отпустили ребёнка домой.