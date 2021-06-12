Путин оценил зарплату тракториста — Героя Труда словом "маловато"

Во время вручения наград лауреатам госпремий и обладателям звания Героя Труда президент России Владимир Путин поинтересовался, сколько получает тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко. Получивший звание Героя Труда тракторист ответил, что зарабатывает 24 тысячи рублей в месяц.

"Это маловато", — ответил Путин, указав, что такая сумма ниже среднего уровня по стране.