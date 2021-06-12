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Путин оценил зарплату тракториста — Героя Труда словом "маловато"

Российский лидер призвал руководителей отрасли задуматься об этой проблеме.

12 июня, 19:21

Президент РФ Владимир Путин и Александр Бондаренко. Фото © Kremlin

Во время вручения наград лауреатам госпремий и обладателям звания Героя Труда президент России Владимир Путин поинтересовался, сколько получает тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко. Получивший звание Героя Труда тракторист ответил, что зарабатывает 24 тысячи рублей в месяц.

"Это маловато", — ответил Путин, указав, что такая сумма ниже среднего уровня по стране.

Президент призвал руководителей отрасли задуматься о проблеме оплаты труда. Также российский лидер отметил важность программы по обустройству села. Он заверил, что она будет продолжаться.

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Напомним, торжественная церемония награждения лауреатов госпремий и Героев Труда прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Путин начал церемонию с поздравления в честь Дня России. Глава государства отметил также, что служение стране и ратные подвиги вызывают гордость.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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