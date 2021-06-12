Путин оценил зарплату тракториста — Героя Труда словом "маловато"
Российский лидер призвал руководителей отрасли задуматься об этой проблеме.
Президент РФ Владимир Путин и Александр Бондаренко. Фото © Kremlin
Во время вручения наград лауреатам госпремий и обладателям звания Героя Труда президент России Владимир Путин поинтересовался, сколько получает тракторист из Ростовской области Александр Бондаренко. Получивший звание Героя Труда тракторист ответил, что зарабатывает 24 тысячи рублей в месяц.
"Это маловато", — ответил Путин, указав, что такая сумма ниже среднего уровня по стране.
Президент призвал руководителей отрасли задуматься о проблеме оплаты труда. Также российский лидер отметил важность программы по обустройству села. Он заверил, что она будет продолжаться.
Напомним, торжественная церемония награждения лауреатов госпремий и Героев Труда прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. Путин начал церемонию с поздравления в честь Дня России. Глава государства отметил также, что служение стране и ратные подвиги вызывают гордость.
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