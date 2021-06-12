Перед встречей с Путиным лауреаты госпремий прошли двухнедельный карантин

Перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным лауреатам государственных премий пришлось пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников церемонии.

"Перед встречей с президентом нужно было две недели сидеть на карантине", — сказал собеседник агентства.