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Перед встречей с Путиным лауреаты госпремий прошли двухнедельный карантин

Глава государства по традиции лично наградил выдающихся граждан РФ 12 июня в Кремле.

12 июня, 19:14

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Перед встречей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным лауреатам государственных премий пришлось пройти двухнедельный карантин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников церемонии.

"Перед встречей с президентом нужно было две недели сидеть на карантине", — сказал собеседник агентства.

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Вручение госпремий за выдающиеся достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, а также за правозащитную и благотворительную деятельность прошло в День России 12 июня в Кремле. Среди лауреатов были создатели российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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