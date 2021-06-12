Стало известно, за что участницу Pussy Riot доставили в отделение полиции

Задержанную в Москве участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину обвинили в двух административных правонарушениях — мелком хулиганстве и курении в неположенном месте. Об этом сообщил ТАСС её адвокат Дмитрий Захватов.

"Она ещё находится в отделе полиции, будет ли освобождена сегодня или нет, пока не известно", — уточнил собеседник агентства.

За курение в неположенном месте ей может грозить штраф от 500 до 1500 рублей, а за совершение мелкого хулиганства — до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.