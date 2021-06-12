Стало известно, за что участницу Pussy Riot доставили в отделение полиции
Активистке может грозить административный штраф либо арест на 15 суток.
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Задержанную в Москве участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину обвинили в двух административных правонарушениях — мелком хулиганстве и курении в неположенном месте. Об этом сообщил ТАСС её адвокат Дмитрий Захватов.
"Она ещё находится в отделе полиции, будет ли освобождена сегодня или нет, пока не известно", — уточнил собеседник агентства.
За курение в неположенном месте ей может грозить штраф от 500 до 1500 рублей, а за совершение мелкого хулиганства — до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, участницу Pussy Riot задержали 12 июня в районе Лубянской площади, когда она давала интервью журналистам. До этого её задерживали в мае. Тогда ей дали пять суток административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
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